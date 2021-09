Affaire Benalla : et la Macronie chancela

«Monsieur Philippe Bas, je mesure très bien mes propos, ce petit marquis m’impose aujourd’hui de venir devant lui, sinon il m’envoie la police ou la gendarmerie. […] Je vais venir. Et je dirai ce que j’ai à lui dire. » En ce 12 septembre 2018, Alexandre Benalla l’a particulièrement mauvaise. Il est contraint et forcé – comme l’impose la loi – de venir s’expliquer devant la commission d’enquête du Sénat, qui l’a convoqué. Auprès de France Inter, il s’en prend donc au président de ladite commission, le sénateur Les Républicains (LR) Philippe Bas. Puis demande à la radio publique de ne pas diffuser le son de sa voix – elle se contentera de retranscrire ses propos sur son site. Le chargé de mission de l’Élysée n’en est pas à sa première provocation depuis que Le Monde a révélé, le 18 juillet, l’existence d’une vidéo tournée en marge de la manifestation du 1er mai, place de la Contrescarpe, dans le Ve arrondissement de Paris. Sur les images, on le voit brutaliser deux jeunes gens – qui ne participaient pas au cortège. Il est équipé d’un casque à visière des forces de l’ordre, alors qu’il se trouve, officiellement, en « mission d’observation ».

Sept jours plus tard, le 19 septembre 2018, Alexandre Benalla se confond en excuses au début de son audition. « On n’attaque pas les hommes », dit-il, après avoir assuré les sénateurs et l’institution de son « respect ». Plus question, non plus, de snober sa convocation.