Benalla, passeport pour le tribunal

«Tout à l’Élysée est basé sur ce que l’on peut vous prêter en termes de proximité avec le chef de l’État. Est-ce qu’il vous a fait un sourire, appelé par votre prénom, etc. C’est un phénomène de cour », analyse Alexandre Benalla dans une interview qu’il accorde au Monde, le 26 juillet 2018. Le chargé de mission s’est lancé dans une opération déminage, huit jours après la révélation d’une vidéo où il violente deux jeunes gens en marge des manifestations du 1er mai 2018, place de la Contrescarpe, à Paris. Alexandre Benalla s’explique sur son port d’armes, dont la demande est passée par le cabinet du chef de l’État, sur son badge pour accéder à la salle de sport de l’Assemblée nationale, sur son habilitation secret-défense… Mais « je n’ai pas les codes nucléaires », se justifie-t-il, après avoir assuré, aussi, n’avoir « jamais détenu les clés » de la maison du couple Macron au Touquet : dans la presse, une photo a ressurgi d’une balade à vélo avec le président de la République et la Première dame dans la station balnéaire du Nord-Pas-de-Calais. L’interview accordée au Monde ne doit rien au hasard. Elle se déroule en présence de deux intermédiaires : Marc Francelet, sulfureux journaliste reconverti en apporteur d’affaires, et la fameuse Mimi Marchand, patronne de l’agence de photo people Bestimage, qui a les faveurs du couple Macron – elle a depuis récolté quelques ennuis judiciaires dans l’affaire des financements libyens présumés de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007.

Alexandre Benalla accompagne le couple Macron au Touquet le 17 juin 2017, jour du second tour des élections législatives — Photo Étienne Laurent/EPA/MaxPPP.

À seulement 27 ans à l’époque des faits, Alexandre Benalla a parfaitement compris les rouages du pouvoir.