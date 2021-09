L’intrigant monsieur Benalla

«Àla barre de ce tribunal, on peut parfaitement mentir comme on veut. Mais on prend ses risques… Quand ça coince, ça coince », avertit la présidente du tribunal. Isabelle Prévost-Desprez tance Alexandre Benalla : elle ne croit pas à sa version d’un téléphone déclaré perdu pendant sa garde à vue, qu’il a subitement réactivé, à sa sortie, pour appeler le directeur de cabinet de la Première dame, Brigitte Macron. Au soir des événements du 1er mai 2018, Alexandre Benalla a tenu, « par loyauté », à prévenir le chef de l’État de l’existence des images des violences de la place de la Contrescarpe, à Paris. ll a fourni aux enquêteurs un message qu’il a adressé au secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler – Emmanuel Macron étant alors en déplacement en Australie. Mais pas le téléphone qui a permis de l’envoyer. Alexandre Benalla est soupçonné d’avoir voulu dissimuler d’autres messages contenus dans l’appareil. Mais l’ex-chargé de mission s’indigne qu’on le soupçonne de mentir et s’enferre : « Un téléphone perdu et retrouvé, cela peut arriver à tout le monde ! » Pour la première fois depuis le début de son interrogatoire, il s’énerve : « Je ne comprends pas le lien entre ce téléphone et la manifestation de la vérité. C’est comme le coffre-fort, ça n’a aucun intérêt. On en a fait des tonnes sur des constructions médiatiques. » Le coffre-fort, lui non plus, n’a jamais été retrouvé – sa disparition fait l’objet d’une enquête à part. Réponse de la présidente : « C’est un peu comme si vous creusiez le trou pour vous mettre dedans ! »