Benalla se fait passer à tabac au tribunal

Debout à la barre, mains jointes et jambes écartées, Alexandre Benalla a adopté la même posture que lors des audiences. Face au tribunal, pendant une grosse demi-heure, il reste quasiment immobile. En ce vendredi 5 novembre, l’ex-chargé de mission de l’Élysée n’a pas droit à la parole. La présidente du tribunal, Isabelle Prévost-Desprez, est lancée dans la lecture du jugement, qui se transforme en leçon de morale à son endroit. Fustigeant son « sentiment d’impunité et de toute-puissance », le tribunal souligne sa constance à « nier les faits » tout au long des deux instructions, ainsi qu’à l’audience, refusant ainsi « de reconnaître sa responsabilité pénale ». La peine prononcée s’emploie à la lui rappeler : Alexandre Benalla est déclaré coupable de toutes les infractions retenues contre lui (à l’exception du port sans droit d’insignes de police). Il est condamné à trois ans de prison, dont une année ferme – aménageable via un bracelet électronique. La peine est donc bien plus lourde que les réquisitions clémentes du ministère public, qui s’était contenté de demander dix-huit mois avec sursis (lire l’épisode 7, « Benalla : face au scandale, le parquet plutôt relaxe »). Elle est assortie d’une interdiction d’exercer toute fonction publique pendant cinq ans, d’une interdiction de port d’armes pendant dix ans et de 500 euros d’amende.

Chargé de coordonner la sécurité du président de la République, Alexandre Benalla était poursuivi notamment pour « violences en réunion » ou « détention et port d’armes », après avoir été filmé, place de la Contrescarpe à Paris, en train de brutaliser des manifestants, en marge des défilés du 1er mai 2018.