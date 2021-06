Jérôme Lavrilleux : « Visiblement, j’ai une tête à chapeau »

Plus de cinq heures d’interrogatoire et (très) peu de réponses. Dans le procès des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, on guette un moment de vérité au milieu des dérobades. Mais Jérôme Lavrilleux n’a pas réitéré ses aveux. Ce proche de Jean-François Copé était directeur de campagne adjoint pendant la présidentielle 2012. Il est aussi le seul, au sein de l’UMP, à avoir reconnu l’existence des fausses factures qui ont permis de ventiler les montants exorbitants des meetings du Président-candidat entre jusqu’en mai 2012 – les autres cadres du parti ont prétendu n’y avoir vu que du feu (lire l’épisode 6, « Bygmalion : l’UMP en dérobade trip »). « Je pense que, dans la vie, il faut assumer les choses. Et je prends ma part de responsabilité. Oui, il y a eu un dérapage », avait-il avoué, le 26 mai 2014, en direct sur BFMTV, les larmes aux yeux. Mais sept ans plus tard, le ton n’est plus le même à la barre du tribunal correctionnel de Paris. Plus assuré, parfois amer, voire arrogant, il a livré une version floue, et maintes fois contredite, du système de double facturation mis en place pendant la campagne.

La seule chose qu’assume vraiment Jérôme Lavrilleux, c’est d’avoir été mis au courant de la fraude : « Je reconnais avoir participé à un financement illégal de campagne électorale. J’ai juste un problème de temporalité par rapport à d’autres déclarations. » Selon lui, Franck Attal, chargé de l’organisation des meetings chez Event & Cie, filiale de l’agence Bygmalion, est venu le trouver à la mi-mars 2012 à propos de fournisseurs mécontents de ne pas avoir été payés par la campagne du candidat Sarkozy.