« Charlie Hebdo », 11 h 33, les visages se figent

Mercredi, c’est le jour de Charlie. Quand on feuillette l’hebdomadaire, en cette froide matinée du 7 janvier 2015, on tombe notamment sur un dessin de Stéphane Charbonnier, dit « Charb », titré : « Toujours pas d’attentats en France ». Il montre un djihadiste barbu avec une kalachnikov en bandoulière qui dit : « Attendez ! On a jusqu’à la fin janvier pour présenter ses vœux ! » C’est un jour ordinaire pour la petite bande rigolarde qui anime cette institution décatie et contestée qu’est alors Charlie Hebdo. Avec 30 000 exemplaires vendus par semaine, la faillite menace. Vers 11 h 30, c’est pourtant dans la bonne humeur que commence la conférence de rédaction hebdomadaire, dans une petite salle sans fenêtres, au deuxième étage du 10 rue Nicolas-Appert, dans le XIe arrondissement, entre Bastille et République. La mairie de Paris a fourni ces locaux au journal, après l’incendie criminel en 2011 des précédents, boulevard Davout.

Un dessin en une de Renald Luzier, dit « Luz », représentait cette semaine-là le prophète Mahomet déclarant, hilare et le doigt en l’air : « Cent coups de fouets si vous n’êtes pas morts de rire ! » Cette dérision universelle née des années 1960 que les anars de Charlie, bouffeurs de curés et de religieux de tous poils, conçoivent fondamentalement comme un jeu, est leur raison d’être. C’est le « bête et méchant », esprit grinçant et irrévérencieux sans crainte du vulgaire, tellement français, venu de loin.

Avec l’islam et le prophète, ça dure surtout depuis 2006 et l’affaire des caricatures, partie du Danemark. Charlie poursuit sur ce ton-là depuis lors. En 2013, Charb a même sorti un hors-série sur la vie de Mahomet, vu comme une provocation et qui lui vaut d’être placé sur une « kill list » de onze personnes. Elle est publiée dans Inspire, magazine numérique d’Al Qaïda en anglais : « Wanted dead or alive for crime against islam. » Depuis, Charb a en permanence deux policiers sur ses talons.