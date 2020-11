Les Kouachi, trou noir du procès « Charlie »

«Au nom de Dieu le clément et le miséricordieux, le seul témoignage que je vais vous apporter aujourd’hui, c’est celui de l’unicité de Dieu. » Le petit homme au crâne rasé qui s’adresse ainsi par vidéoconférence à la cour d’assises en ce 23 octobre, assis à une table dans une prison lointaine, détient sans doute les clés de l’affaire « Charlie ». Il est peut-être celui qui a pressenti que l’attaque contre les dessinateurs et le petit journal français presque oublié de 2015 aurait ce pouvoir de bombe à fragmentation. Il a peut-être compris qu’elle prendrait pour toujours cette allure de secousse tellurique des caricatures, appelant à l’infini d’autres dessins et d’autres « répliques », pour enfin enflammer la communauté musulmane mondiale, « l’oumma », comme en rêvent les jihadistes.

Ami de jeunesse des Kouachi, Peter Cherif a sur son CV près de quinze ans de carrière de jihadiste et de « cadre » d’Al Qaeda

Ce 23 octobre, le banal gamin de jadis du XIXe arrondissement de Paris, Peter Cherif, prend des airs mystérieux. Après avoir récité en arabe la sourate d’ouverture du Coran, il s’enferme dans le silence. Vingt minutes de questions du président et des parties civiles sur son éventuelle participation à la préparation des attentats de 2015 restent vaines. « On m’a forcé à venir ici pour témoigner sur une affaire avec laquelle je n’ai rien à voir, je ne répondrai à aucune question. Je n’ai pas cette attitude dans un but de provoquer. Mais j’appelle tous les hommes à réfléchir, à se poser la question essentielle de la présence de l’homme sur Terre, et à ouvrir les yeux sur le message du prophète Mohamed.