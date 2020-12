C’était donc cela, le dossier des attentats de janvier 2015, ses six années de procédure, ses trois mois de procès historique devant des centaines de journalistes du monde entier, ses milliers de procès-verbaux accumulés par trois services de police, ses pétitions de principe, ses plaidoiries brillantes : quatre qualifications de terrorisme retenues par la cour, dont trois relativement anecdotiques dans la construction des attaques, sept petits délinquants coupables seulement de faits périphériques sans rapport direct avec les projets jihadistes, et des zones d’ombre, des absents, beaucoup d’absents (lire l’épisode 2, « Le procès des spectres »). Cette première audience, qui a épuisé les qualificatifs et les récits en matière d’émotion (lire l’épisode 4, « “Cet attentat, il est en moi comme incarné dans ma peau” »), sera la première d’une série qui pourrait être longue, car l’affaire ne sort pas totalement élucidée de ce procès.



Commémoration devant les anciens locaux de « Charlie Hebdo » à Paris, le 5 janvier 2017 — Photo Chen Yichen/Xinhua/Réa.

Dans une décision très motivée, à consulter ici, les cinq magistrats de la cour d’assises spéciale ont considéré comme établie la complicité du principal accusé, Ali Riza Polat, un Franco-Turc de 35 ans, dans les attaques de janvier 2015 (lire l’épisode 8, « Ali Riza Polat, un alibi de bandit »). Il a aidé Amedy Coulibaly financièrement par des escroqueries, pour la recherche de son logement « conspiratif » de Gentilly (Val-de-Marne) et pour la recherche d’armes, comme le montre une note de sa main retrouvée en Belgique.