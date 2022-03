Deliveroo : gros gains, gros procès

C’est une histoire qui commence timidement mais, très vite, les levées de fonds battent des records. En 2015, quand Deliveroo s’arme de 70 millions de dollars, le journal Les Échos parle de « ruée vers l’or ». On précise que « rarement un secteur avait vu un afflux aussi massif de capitaux en si peu de temps ». Vous y êtes ? C’était le monde d’avant. À l’époque, Uber règne sur le secteur des VTC et se vante d’être le premier employeur des banlieues. À côté du géant, les start-up qui investissent la livraison à vélo paraissent presque innocentes. Le concept est totalement nouveau. Il paraît écologique. Il offre un job étudiant à des centaines de jeunes volontaires. Ils sont parisiens, sportifs et souriants. Ils sont indépendants.

La plateforme Deliveroo officie au Royaume-Uni depuis 2013. En 2015, elle commence tout juste à déployer ses livreurs dans les rues de Paris. Et dans les quelque 250 restaurants partenaires de la capitale, le défilé des sacs à dos réfrigérés s’ouvre discrètement. Il y a l’uniforme bleu turquoise de Deliveroo, qui ressemble à s’y méprendre aux couleurs de son concurrent de l’époque, le Belge Take Eat Easy. Il y a aussi les maillots roses de l’Allemand Foodora. Les trois plateformes de livraison de repas partagent un point commun : les livreurs ne sont pas salariés mais autoentrepreneurs, un régime indépendant créé pendant la crise de 2008. Mais les années passent et Deliveroo creuse l’écart. En 2016, Take Eat Easy fait faillite.