Les livreurs pédalent dans la débrouille

À Grenoble (Isère)

«Vous allez parler avec plein de livreurs et je vous préviens, ils vont tous vous mentir. Ils vont vous dire qu’ils ont un compte à eux. C’est parce qu’ils n’ont pas de papiers et qu’ils ont peur. Moi aussi j’ai peur, mais on n’est pas des voleurs. Donc moi, je vous le dis. Ce compte, c’est pas mon compte. Mais les autres, ils vous le diront pas. » Karim a vu juste. Ce 14 février 2022, c’est la Saint-Valentin à Grenoble comme ailleurs. La nuit tombe et, emmitouflé dans son blouson noir, Karim est l’un des premiers livreurs à ouvrir le bal devant le McDo de l’Aigle, sur le cours Jean-Jaurès, à un kilomètre du centre-ville. Ils sont nombreux à débuter leur tournée ici. Les commandes n’affichent pas plus de 4 euros de gain. C’est le montant que touchera le livreur à la fin de la course. Il comprend une base fixe, mais c’est surtout le nombre de kilomètres à parcourir qui fait varier le prix. Après Karim, les travailleurs des plateformes se relayeront par dizaines, étudiants, pères de famille, demandeurs d’asile. Seul Karim abordera de front la problématique de la sous-location de comptes à des sans-papiers, aujourd’hui largement documentée. Mais les autres ne seront pas à court de critiques sur leurs conditions de travail. Laissant penser que le modèle des plateformes, vendu au départ comme une alternative émancipatrice, a engendré ses propres vices.

Le soir de la Saint-Valentin, il fait trop froid pour flâner sur les berges de l’Isère.