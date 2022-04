Procès Deliveroo : « Cette condamnation dit que la fête est finie »

C’était le premier procès pénal de l’ubérisation, et le jugement est à la hauteur des attentes. Ce mardi 19 avril, le tribunal de Paris a condamné Deliveroo à 375 000 euros d’amende pour travail dissimulé, soit la peine maximale. Deux anciens dirigeants sont condamnés à un an de prison avec sursis, 30 000 euros d’amende et cinq ans avec sursis d’interdiction de diriger une société. Cette condamnation historique ouvre la voie à d’autres procès, au pénal mais aussi au civil, où des milliers de livreurs pourraient demander une réparation financière.

Mais ce jugement n’empêchera pas la plateforme de continuer ses activités. Car aujourd’hui, seule une évolution de la loi pourrait contraindre les acteurs de l’ubérisation à respecter le droit du travail. En Espagne ou au Portugal, les travailleurs ubérisés sont aujourd’hui salariés. En France, cette option n’a jamais fait partie du champ des possibles dessiné par le gouvernement. Quels sont les enjeux d’avenir, dans l’Hexagone comme dans les institutions européennes ? Les Jours ont interrogé Leïla Chaibi, députée La France insoumise au Parlement européen, et Hind Elidrissi, fondatrice d’Indépendants.co, un syndicat réservé aux indépendants.

Leïla Chaibi est membre de la commission Emploi et Affaires sociales. Elle a rédigé plusieurs travaux sur l’ubérisation, dont une proposition de directive et un simulateur en ligne qui compare les rémunérations des livreurs indépendants et salariés.