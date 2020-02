Fillon dollar baby

Il a surgi de nulle part au beau milieu de l’hiver ardennais. L’air abasourdi et le regard vide sous ses sourcils broussailleux. Sur la petite place devant la mairie de Liart, bourgade de 500 âmes, François Fillon semble exténué et complètement ailleurs. Micros et caméras traquent le moindre de ses mots, prononcés à bas bruit, ses gestes robotiques et sa mine défaite. En ce 2 février 2017, le candidat de la droite effectue son premier déplacement de campagne. Quatre jours plus tôt, lors d’un meeting à la Villette, à Paris, il était assis au premier rang, tenant ostensiblement la main de sa femme sous les bravos de militants regonflés à bloc. Une image de com millimétrée pour riposter aux révélations du Canard enchaîné qui, dans son édition du 25 janvier, a lancé une bombe sur le chemin tout tracé qui devait mener François Fillon à l’Élysée. Penelope, sa femme, aurait reçu 600 000 euros brut entre 1998 et 2007 en tant qu’assistante parlementaire de son mari puis de son suppléant, Marc Joulaud. Les emplois familiaux ne sont pas encore interdits à l’époque. À condition, évidemment, que le travail soit avéré. Et dans son enquête, le palmipède n’a trouvé aucune trace de l’activité de Penelope Fillon.



La campagne du favori de la présidentielle démarre par une communication de crise (lire l’épisode 1 de la série Les communicants) et ne s’en remettra jamais. Les révélations de presse qui suivent abondent dans le même sens. Au soir de ce déplacement hors-sol dans les Ardennes, l’émission Envoyé spécial exhume sur France 2 d’anciennes déclarations de Penelope Fillon. Dans une interview filmée donnée au Sunday Telegraph le 18 mai 2007, elle affirmait elle-même à propos de son rôle auprès de son mari : « Je n’ai jamais été son assistante ou quoique ce soit de ce genre.