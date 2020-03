Penelope Fillon, cachée de la Poste

Les débats ont repris là où ils s’étaient interrompus, avec l’interview filmée du Sunday Telegraph où Penelope Fillon se décrivait en mère au foyer, éloignée des activités professionnelles de son mari (lire l’épisode 2, « À la barre, le supplice de Penelope »). En ce lundi 2 mars, premier jour de la seconde semaine du procès des époux Fillon, la présidente, Nathalie Gavarino, suggère de visionner la vidéo. L’avocat de Penelope Fillon, Pierre Cornut-Gentille, n’est pas d’accord. Pour lui, c’est un « microévénement ». « Nous perdons beaucoup de temps sur des éléments qui ne le méritent pas », ajoute-t-il encore. Mais sur le banc des procureurs, on ne lâche rien : l’un d’eux demande à visionner tout le sujet d’Envoyé spécial – une demi- heure – qui contient des extraits de l’interview. « Vous demandez la poursuite du tribunal médiatique ! », s’emporte Pierre Cornut-Gentille. Si c’est comme ça, Antonin Lévy, l’avocat de François Fillon, exige, lui, la « lecture intégrale » des propos des personnes intervenant dans l’émission qui ont ensuite été entendues par les enquêteurs. La présidente sort le drapeau blanc. Elle réserve sa réponse pour ce jeudi.

François Fillon au Palais de Justice de Paris, le 26 février 2020 — Photo Alain Guilhot/Divergence images.