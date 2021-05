Jacques Rançon, un serial killer en Somme ?

Un sentier se détache. À peine plus d’un kilomètre sur une langue de terre que certains appelaient alors « le chemin des amoureux ». Entre champs et bois, on imagine le soleil passer à travers le feuillage en plein été. Les céréales finissent leur maturation sur les parcelles qui bordent la forêt. Un décor presque bucolique. Mais à l’abri du passage routier, le long de la route départementale 1029, à hauteur de Cachy, dans la Somme, on a retrouvé un corps, à moitié dénudé et grignoté par les insectes. Le 3 juillet 1986, en pleine canicule, Isabelle Mesnage gît sur le chemin.



Dans un mois, trente-cinq années auront passé depuis la mort de l’informaticienne de 19 ans, originaire du Pas-de-Calais. De sa disparition violente ne restent que les souvenirs de ses proches et l’imminence d’un procès. À partir du 8 juin, la cour d’assises de la Somme se penche sur ce meurtre longtemps oublié dans un placard du parquet d’Amiens.

Jacques Rançon dans le box des accusés lors de son procès aux assises des Pyrénées-Orientales, à Perpignan, le 26 mars 2018 — Photo Michel Clementz/L’Indépendant/PhotoPQR/via MaxPPP.

Trois décennies de vide, d’incertitudes, de fausses pistes. L’affaire non élucidée intrigue, attise les passions, les supputations. En juin, Jacques Rançon prendra place dans le box des accusés pour, peut-être, effacer les doutes. Le natif de la Somme n’en est pas à son premier procès. Il y a 27 ans, dans la même ville d’Amiens, il était condamné par ces mêmes assises pour viol. Mais ce n’est pas une vieille histoire qui a précipité la nouvelle comparution de l’homme de 61 ans, dont le parcours ne manque pas de vieilles histoires.