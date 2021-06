Un point jaune fluo vole de part et d’autre du filet. Ploc. Ploc. Le bruit de la balle contre les raquettes se fond dans le brouhaha du public venu assister au tournoi du tennis-club de Corbie, dans la Somme, ce samedi 28 juin 1986. Sur le court, une jeune femme s’active. Ce matin-là, la chaleur s’installe déjà sur la périphérie amiénoise. Sous le soleil, Isabelle Mesnage, 20 ans, échange ses dernières balles.



Après le tournoi, on sait qu’il a fait extrêmement chaud ce 28 juin. Plus de 30 degrés au plus fort de la journée, relèvent les archives météorologiques. Mais on ne sait pas ce qu’a fait Isabelle Mesnage après son match. Peut-être est-elle rentrée chez elle prendre une douche. Dans son studio au premier étage d’un des hauts immeubles de la place de la Logette, à Corbie. Peut-être s’est-elle posée quelques instants au frais en regardant par la fenêtre – à cette hauteur, impossible d’apercevoir l’abbaye bénédictine Saint-Pierre. Peut-être est-ce à ce moment-là qu’elle a écrit une lettre à ses amis restés dans le Pas-de-Calais. Puis, Isabelle Mesnage est ressortie. Certains voisins disent l’avoir aperçue, sous ses cheveux châtains coupés à la garçonne, un sac sur le dos. À 14 heures, on perd sa trace. Le lundi, elle ne se présente pas au service informatique de l’hôpital d’Amiens, où elle travaille depuis quelques mois.

Place de la Logette à Corbie, dans la Somme. C'est dans cet ensemble d’immeubles qu’habitait Isabelle Mesnage en 1986 — Photo Aimée Thirion pour Les Jours.

Cinq jours après le tournoi de tennis, le 3 juillet 1986, le sac à dos reparaît, à moins de 10 kilomètres des courts. Seul, d’abord.