Rançon : trente ans à l’ombre et un doute

Sa première phrase a donné le ton. « Ce n’est pas moi qui ai assassiné mademoiselle Mesnage. » Pendant cinq jours, Jacques Rançon a gardé cette ligne de défense. Lui, l’auteur des meurtres de Mokhtaria Chaïb et Marie-Hélène Gonzalez, de viols et d’agressions sexuelles, l’a martelé : la jeune informaticienne de 20 ans, retrouvée morte le 3 juillet 1986 dans un petit bois à Cachy, n’a pas succombé de ses mains. Malgré quatre heures de délibéré, il n’a pas convaincu les jurés de la cour d’assises de la Somme. Le sexagénaire a été reconnu coupable de meurtre et viol, samedi 12 juin. Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 de sûreté.

Toute la semaine, des personnages d’un autre temps se sont succédé à la barre. Quand Isabelle Mesnage a été retrouvée dans une clairière du lieu-dit La Tête du Bois l’Abbé, il y a 35 ans, ils avaient 30 ans tout au plus. Les années ont déformé les visages, les corps et, parfois, les souvenirs. Dans le box vitré, les yeux la plupart du temps baissés vers le sol, Jacques Rançon est méconnaissable. Il porte une chemise blanche, de plus en plus froissée à mesure que les jours passent. Surtout, il est loin le Rançon à la barbe mal entretenue et au visage bouffi. Amaigri, rasé de près et lunettes sur le bout du nez, il faut le regarder longtemps pour voir celui dont le visage a marqué Perpignan lors de son procès en mars 2018.

Le Bois l'Abbé à Cachy où a été retrouvé la corps d'Isabelle Mesnage le 3 juillet 1986. — Photo Aimée Thirion pour Les Jours.

Nouveau discours, nouveau visage, nouveau procès.