À l’image, au-dessus de son costume gris, Nicolas Sarkozy arbore de larges cernes et un visage crispé. Depuis deux ans, il n’a plus pris la parole publiquement. Au soir du 2 juillet 2014, l’ancien président de la République sort de son silence. « J’ai estimé que la situation était suffisamment grave pour que je dise aux Français ce qu’il en était de l’instrumentalisation politique d’une partie de la justice… », lance-t-il aux deux journalistes face à lui, Gilles Bouleau et Jean-Pierre Elkabbach. Dans une interview enregistrée d’une vingtaine de minutes, diffusée à 20 heures sur TF1 et Europe 1, l’ex-chef de l’État se livre à un virulent réquisitoire contre la justice et l’exécutif en place, devenu socialiste depuis sa défaite, en mai 2012, au second tour de la présidentielle face à François Hollande. « Il y a des choses qui sont en train d’être organisées », dit-il aussi, semblant évoquer un complot politico-judiciaire, sans apporter le moindre élément tangible. La nuit précédente, après une journée de garde à vue – une première pour un (ex-)président sous la Ve République – Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour « corruption active » et « trafic d’influence ». Des chefs d’accusation qualifiés de « grotesques » le soir même par l’intéressé, devant des millions de Français. Mais la perspective de son retour en politique, en concourant à la présidence de l’UMP à la rentrée suivante, s’éloigne. Celle d’un procès, en revanche, se rapproche à grands pas. Il se tient à partir de ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris.

Nicolas Sarkozy lors de son intervention sur TF1 après sa mise en examen dans l’affaire des écoutes, le 2 juillet 2014 — Photo Sébastien Calvet/Les Jours.

Les affaires Sarkozy sont comme des poupées russes qui s’imbriquent les unes dans les autres. L’affaire des écoutes, qui sera jugée jusqu’au 10 décembre, est directement reliée à l’affaire libyenne, sur les soupçons de financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007, via des fonds en provenance de la famille Kadhafi. Elle est aussi connectée à l’affaire Bettencourt, dans laquelle Nicolas Sarkozy a bénéficié d’un non-lieu en octobre 2013, les juges d’instruction ayant estimé que les charges retenues contre lui étaient insuffisantes pour un renvoi devant le tribunal..