Sarkozy perd aussi au tribunal de la com

Nicolas Sarkozy le jure, la main sur le cœur, il ne critique pas l’institution judiciaire, ni les magistrats. « Je n’ai jamais parlé de justice politique et je n’en parlerai jamais », a affirmé l’ancien chef de l’État, invité au JT de 20 heures sur TF1 mercredi 3 mars, 48 heures après sa condamnation à trois ans de prison dont un ferme dans l’affaire dite « Bismuth » (lire l’épisode 9, « Procès des écoutes : Sarko KO sur toute la ligne »). Dans ce grand exercice de communication en prime time, qu’il affectionne tout particulièrement depuis le début de ses ennuis judiciaires (lire l’épisode 1, « Paul Bismuth à l’appareil… »), Nicolas Sarkozy a tout de même qualifié la peine qui lui incombe d’« injustice profonde ». « Je me battrai jusqu’au bout pour que la vérité triomphe », a-t-il assuré, répétant : « Je ne baisserai pas la tête parce qu’on me reproche des faits que je n’ai pas commis. » La valse des critiques venues de son camp à propos du jugement rendu par la 32e chambre correctionnelle de Paris est dans le prolongement d’une hostilité maintes fois exprimée à l’égard du Parquet national financier (PNF), mais aussi de tout l’appareil judiciaire. « Je dois être à 220 heures d’interrogatoire », a-t-il insisté sur le plateau de TF1, dans une posture de victime d’un acharnement judiciaire bien souvent dénoncé.

Dans la perspective de son procès en appel, Nicolas Sarkozy s’est gardé de critiquer le PNF sur le plateau de TF1. Ses lieutenants, eux, ne s’en privent pas

Ces dernières années, le clan Sarkozy, par l’intermédiaire de ses proches et lieutenants, a multiplié les attaques contre le Parquet national financier, questionnant jusqu’à son existence (lire l’épisode 2, « Sarkozy et le parquet anticorruption : nerf de la guerre et guerre des nerfs »), comme le fit le député Les Républicains des Alpes-Maritimes Éric Ciotti, en juin 2020, sur LCI, après le jugement dans l’affaire Fillon.