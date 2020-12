La défense de Sarkozy brouille l’écoute

Des trois prévenus, il est celui assis le plus près de la présidente et de ses deux assesseurs. Nicolas Sarkozy hoche la tête à plusieurs reprises, de façon appuyée. Debout derrière lui, son avocate, Jacqueline Laffont, se lance dans une démonstration qui va durer près d’une heure et demie. Sans tarder, elle demande la « nullité de la procédure toute entière ». Elle va « faire du droit » et « ne parler que du dossier », promet-elle. Avant de lancer la charge contre l’accusation. Selon elle, l’instruction a été émaillée d’« une suite de graves dysfonctionnements », de « nombreuses dérives » et des « violations répétées » des droits de la défense. Lundi 30 novembre, au véritable commencement des débats, lors de la séquence des nullités de procédure qui ouvre traditionnellement les audiences, la défense fait le procès de l’enquête. Elle tente de mettre en pièces le travail des magistrats du Parquet national financier (PNF) – en écho aux déclarations répétées de Nicolas Sarkozy contre l’institution depuis le début de l’affaire libyenne (lire l’épisode 2, « Sarkozy et le parquet anticorruption : nerf de la guerre et guerre des nerfs »). Sur sa chaise, l’ex-président de la République continue d’opiner du chef à intervalles réguliers, avec insistance. Quelques minutes auparavant, lorsque, le souffle un peu court, la présidente du tribunal, Christine Mée, lui a lu les faits qui lui sont reprochés, il n’a pu s’empêcher : « Je ne reconnais aucune des infamies pour lesquelles on me poursuit depuis six ans », a-t-il lancé avant de se rasseoir et de laisser la parole à son avocate.