Procès Bismuth : une défense au-dessus de tout soupçon

Mesurée mais ferme, Jacqueline Laffont plaide avec la même clarté qu’au début du procès. Il y a dix jours, elle s’attaquait à l’enquête préliminaire que le Parquet national financier (PNF) a laissé ouverte pendant six ans, en parallèle de l’instruction (lire l’épisode 3, « La défense de Sarkozy brouille l’écoute »). En ce mercredi 9 décembre, elle entreprend cette fois de tailler en pièces tout le travail de l’instruction. D’autant que, la veille, le ministère public a requis quatre années de prison dont deux ferme contre son client, Nicolas Sarkozy, et ses deux coprévenus, qui comparaissent tous les trois dans l’affaire Bismuth pour corruption et trafic d’influence (lire l’épisode 6, « Le procureur financier met Sarkozy à la peine »). Debout derrière l’ancien président de la République, tournée vers le tribunal, elle demande d’emblée la relaxe de Nicolas Sarkozy. Selon elle, le réquisitoire du parquet n’a apporté aucun élément probant. « La démonstration fut faible », aboutissant à des demandes de peine jugées « sévères ». « Or la sévérité n’a jamais fait la preuve », tacle-t-elle.

« On a voulu vous subjuguer », dit-elle en s’adressant au tribunal.