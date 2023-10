Antivax : qu’on leur donne l’envie, l’envie d’être un Vivi

Les deux lettres couleur de sang du logo donnent le ton. Puis viennent le verbe agressif et la litanie de théories du complot… V_V (en référence au film V pour Vendetta) ou Vivi (pour « vivant » en italien) a soif de vengeance. Sur les réseaux sociaux, les membres du groupuscule antivax combattent sans répit « l’ennemi », à savoir « la dictature nazie et communiste en place », comme ils l’écrivent sur un de leurs groupes Telegram. Les Vivi disent n’avoir qu’un objectif : « Renverser la société sans violence. » Mais leurs échanges sur la messagerie chiffrée laissent une tout autre impression. Les dialogues en lettres capitales matraquent la lecture. Le vocabulaire épuise le champ lexical de la guerre. Les photomontages de personnalités politiques attisent la haine.

À partir de ce lundi 2 octobre, six ex-membres sont jugés au tribunal judiciaire de Paris pour cyberharcèlement, parmi lesquels Linda et Jérôme, un couple installé en Moselle (lire l’épisode 1, « Les Vivi : vis ma vie de cyberharceleur antivax »). Médecins, journalistes, politiques, climatologues, scientifiques, tous en prennent pour leur grade avec les Vivi, car ce sont des « nazis » à la botte d’un gouvernement qui souhaite instaurer un climat de « terreur » afin de manipuler plus facilement la population.

Les séances de recrutement se déroulent chaque mercredi, sur le « salon » du groupe Telegram « Rejoins les V_V »

Ces termes, nous les avons entendus lors de séances de recrutement, qui se déroulent chaque mercredi sur le « salon » du groupe Telegram « Rejoins les V_V », l’équivalent d’une conversation téléphonique à plusieurs. Une fois notre qualité de journaliste annoncée, nos sept interlocuteurs ont accepté de répondre à nos questions… la semaine suivante. Certains se montreront conciliants, d’autres beaucoup moins, comme l’administratrice « NVG », qui ne cessera de nous prendre à partie, à grands coups d’« hypocrite » et de « menteur ».



Les deux lettres couleur de sang du logo donnent le ton, avant le verbe agressif et les théories du complot — Illustration Marine Joumard pour Les Jours.

Mais pour les aspirants Vivi, c’est dans ce salon que commence le parcours du combattant qui les transformera en « guerriers ». Première étape, un travail sur soi. « Il ne faut pas faire confiance à Vivi, Vivi n’étant pas une entité externe mais une partie de soi à laquelle on donne une forme », théorise avec son accent du Sud la recrue numéro #FR0374, alias Karine D, dans un audio, toujours sur Telegram.

Pas question pour autant de trop penser par soi-même. Ce mercredi 31 mai 2023, lors d’un salon de recrutement, « Dany GG », un nouveau, propose de restreindre sa consommation pour ralentir le sang qui irrigue les marchés.