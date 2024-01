Viser la laine, ça ne me fait pas peur

Il caille. C’est les soldes. La France se dit que c’est le moment d’acheter un pull. Mais à quel prix ? La maille bradée de toutes les couleurs fait de l’œil aux consommateurs désireux d’économiser celle de leur portefeuille – à -50 %, il ne vous en coûtera plus que 5,99 euros pour arborer après l’heure le fameux pull de Noël Lidl (lire l’épisode 1, « À Noël, on peut pull rien dire »). Mais mieux vaut tirer quelques fils pour savoir quel est le prix de sa chaleur, de sa douceur, de son style et, soyons fous, du travail qu’il a fallu pour la tricoter.

Et on commence par regarder l’étiquette. Le mélange y est roi. Lecteurs, ouvrez vos placards et chaussez vos lunettes ! Les Jours l’ont fait et ont découvert pourquoi ils se les gelaient. Ce gros pull Monop rouge sur lequel on comptait depuis les soldes de l’hiver dernier ne contient que 15 % de laine de mouton, 26 % d’alpaga, un cousin péruvien du lama, soit une minorité de fibres naturelles, contre 39 % de polyamide, du plastique issu de la pétrochimie, tout comme les 16 % d’acrylique, une cousine de la peinture, et 4 % d’élasthane. Ce bon vieux Saint-James qu’on avait acheté les yeux fermés est composé pour moitié de laine et pour moitié d’acrylique, exactement comme ce si seyant Le Mont Saint Michel qui date d’il y a une paire d’années. On avoue ne plus savoir combien on a payé ces chandails, mais on avait en tout cas le sentiment d’avoir fait une bonne affaire…

Le coût très élevé de la laine implique que le prix d’un pull est quasiment indexé sur son poids. Dans tous les cas, la fast fashion y a peu recours

« C’est que la laine vaut de l’or !, explique Julia Faure, créatrice de la marque de vêtements Loom. Mais c’est aussi la meilleure matière pour avoir chaud, elle est antibactérienne et elle respire. Portez de l’acrylique et vous n’allez pas sentir pareil ! » Entendez, des aisselles. Chez Loom, les trois modèles homme et les deux modèles femme, tous en 100 % pure laine, valent entre 80 et 135 euros. Le bien nommé « pull chaud » est vendu 125 euros et la matière représente la plus grosse part du prix de revient, qui s’élève à 53 euros : 23 euros de laine, 10 euros de tricotage et 20 euros de marge pour le tricoteur. Loom y ajoute ensuite ses frais de fonctionnement et son bénéfice, ses frais logistiques et la TVA. Avant d’atterrir en boutique, le pull de Loom, comme les autres, a eu un long parcours. Sa laine a été tondue sur le dos d’un animal quelque part dans le monde puis vendue sur le marché international.