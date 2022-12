Le gamin leur a déjà presque sauvé la mise. Avec un début de Coupe du monde où il a bluffé la planète par son talent, Kylian Mbappé fera-t-il oublier les fâcheuses affaires de la Fédération française de football (FFF) ? En vrac : accusations de harcèlement sexuel portées contre le président Noël Le Graët (qui les nie), plans sociaux controversés et contestés en justice, pingrerie dans la redistribution de la manne des Bleus au football amateur, etc. En tout cas, il semble loin déjà le jour où le patron de la Fédération s’était fait sèchement tirer l’oreille lors d’une convocation au ministère des Sports, le 16 septembre dernier. La ministre Amélie Oudéa-Castéra lui avait alors rappelé « qu’il était impératif que la FFF poursuive ses activités dans le respect absolu de tous les salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, et en veillant activement à la prévention et à la lutte contre toutes les formes de discriminations et de violences, notamment sexistes et sexuelles ». Avec un peu de chance, ce samedi, cette équipe de France championne du monde sortante se qualifiera pour la demi-finale du Mondial de tous les scandales. Tout sera alors oublié avec en prime champagne à tous les étages, se dit-on à la première fédération sportive de France. Amélie Oudéa-Castéra est déjà au Qatar pour le quart de finale face à l’Angleterre – une forme de match retour gagné pour Noël Le Graët – , mais c’est Emmanuel Macron en personne qui a promis de venir dans l’émirat si les Bleus en sortent vainqueurs.



En France, loin du boycott (lire l’épisode 4, « Mondial au Qatar : zéro boycott, gros gains, zéro respect »), les écharpes, maillots, calicots et soirées foot entre copains sont de retour, les audiences télé flambent – plus de 14 millions de personnes devant le huitième de finale France-Pologne, samedi dernier. Allez, pense-t-on sûrement à la FFF, on oublierait même en cas de succès final les critiques exprimées à l’orée de la compétition par la même ministre des Sports sur le mutisme des Bleus quant aux morts des chantiers du Qatar et aux droits fondamentaux dans le pays. La Fédération ferait aussi oublier sa servilité devant une théocratie islamique et son refus – spontané – de laisser les joueurs porter le pourtant très timide brassard anti-homophobie « One Love ». Une position reprise sans broncher par le capitaine Hugo Lloris :