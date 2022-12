L’Europe dans la sauce Qatar

Brutalement, alors que la Coupe du monde entrait dans sa dernière semaine conclue par une finale, ce dimanche, entre l’Argentine et la France, une vaste descente de police à Bruxelles a jeté une lumière crue sur sa réalité triviale, au-delà du ballon, de la géopolitique, de la langue de bois : des liasses de billets de banque en coupures de 20, 50 et de 100 euros, l’argent du Qatar – et peut-être aussi du Maroc – pour acheter le silence du Parlement européen sur le Mondial ainsi que d’autres faveurs, selon la justice belge.

Ce million et demi d’euros retrouvé et photographié lors de perquisitions conduites le 9 décembre par la police belge sous la direction du magistrat Michel Claise ont amené l’inculpation pour « appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et corruption » et le placement en détention provisoire de quatre personnes, a annoncé le parquet belge. Il s’agit de la vice-présidente du Parlement européen Éva Kaïli, une socialiste grecque, et de trois Italiens, son compagnon Francesco Giorgi, l’ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri et Niccolo Figa-Talamanca, secrétaire général de l’ONG de défense des droits humains No Peace Without Justice… L’argent liquide saisi était en possession de Kaïli, de son compagnon, de son père (utilisé semble-t-il comme convoyeur et laissé libre) et de Panzeri. Une partie a été retirée en Belgique, ce qui permettrait peut-être d’identifier le compte bancaire d’origine et donc de remonter aux corrupteurs, selon le journal belge L’Écho. Une vingtaine de perquisitions ont été conduites, dont plusieurs aux deux sièges du Parlement européen à Strasbourg et Bruxelles.

Éva Kaïli et son compagnon Francesco Giorgi, tous les deux arrêtés et suspectés de corruption par le Qatar, sur une photo d’archive non datée — Photo Eurokinissi/Ropi/Réa.

L’affaire a évidemment provoqué un choc dans l’institution et notamment au groupe socialiste, où quatre députés se sont retirés de leurs fonctions, les Belges Marc Tarabella (vice-président de la délégation pour les relations avec la Péninsule arabique) et Maria Arena (présidente de la sous-commission sur les droits de l’homme) ainsi que les Italiens Pietro Bartolo et Andrea Cozzolino. Bartolo était le rapporteur d’un projet de libéralisation des conditions d’entrée des citoyens du Qatar dans l’Union européenne, dont l’examen a été suspendu sine die. Cozzolino était l’employeur de Giorgi, attaché parlementaire et compagnon de Kaïli. Les fonctions de vice-présidente d’Éva Kaïli lui ont été retirées par un vote quasi-unanime en plénière.