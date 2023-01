Les 64 ans entre quatre-z-yeux

Ce seraient eux les premiers à y passer. Les soixante-huitards, les vrais, ces femmes et ces hommes nés l’année où la jeunesse du Quartier latin clamait son refus de « perdre sa vie à la gagner ». Si la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron aboutit, la génération 1968 inaugurera un nouvel âge légal de départ à la retraite : 64 ans, contre 62 aujourd’hui. Dès le 1er septembre 2023, le seuil serait relevé de trois mois par année de naissance, jusqu’en 2030. En parallèle, la durée de cotisation exigée pour obtenir sa retraite à taux plein augmenterait plus vite que prévu lors de la dernière réforme en date, celle de 2014. Hors exceptions, les salariés devront consacrer à terme au moins quarante-trois ans – 172 trimestres – à « gagner leur vie ». Le projet de loi se résume ainsi en peu de mots : au charbon, citoyennes et citoyens, ainsi que Les Jours vont le démontrer en en décortiquant les enjeux.

Question de « justice », d’« équilibre », de « progrès », argue le gouvernement, pour qui la survie financière du régime en dépend. Des salariés contraints de travailler plus longtemps, ce sont des cotisations en hausse, mais aussi – nous le verrons – des pensions potentiellement en baisse. « Injustice », « régression », rétorquent les adversaires de la mesure. Les 1,12 (selon le ministère de l’Intérieur) à 2 millions de manifestants (selon l’intersyndicale) réunis pour la première fois dans la rue le 19 janvier et les confédérations syndicales, soudées comme rarement, martèlent – et martèleront encore ce mardi pour la deuxième journée de mobilisation – que « 64 ans, c’est non ». Au nom du progrès social, qui tendrait vers la réduction du temps de travail, au nom aussi du refus des inégalités que le report de l’âge légal risque de creuser. « Nous allons tous perdre un droit fondamental à partir en retraite à 62 ans alors même que le gouvernement refuse d’ouvrir un débat démocratique sur le financement de notre système », complète Agathe Le Berder, coporte-parole de Nos Retraites, un collectif associatif, syndical et citoyen, actif sur les réseaux sociaux.

Manifestants contre le projet de réforme des retraites, le 19 janvier 2023 à Paris — Photo Corentin Fohlen/Divergence.

Au fil de la longue histoire des retraites, l’âge légal a souvent joué au yoyo. En 1910 est adoptée la première loi sur les retraites ouvrières et paysannes, qui instaure un système de protection obligatoire et général. L’urgence requiert alors de sauver les « vieux » de l’indigence. Le seuil de départ fixé à 65 ans indigne la CGT, par ailleurs hostile à la logique de capitalisation de ce premier régime.