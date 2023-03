Macron et les 49,3 raisons de manifester

Eh bien, on peut dire que cette intervention d’un président de la République particulièrement mutique tout au long de cette réforme des retraites et de sa vive contestation est une réussite. Établir un parallèle entre les opposants et les putschistes du Capitole aux États-Unis et les partisans d’extrême droite de Bolsonaro au Brésil ? Très inspiré, Emmanuel Macron. Parler de « main tendue aux partenaires sociaux » quand, dans le même temps, le mouvement oscille entre le majeur servi aux syndicats et les torgnoles généreusement distribuées, ces derniers jours, aux manifestants par des forces de l’ordre particulièrement tendax lors des mouvements spontanés nés du 49.3 ? Ingénieux, très ingénieux ! Proposer une « contribution exceptionnelle » des grandes entreprises quand on la refuse depuis des lustres et s’intéresser à « l’usure professionnelle » une fois seulement adoptée la réforme des retraites ? Quelle vista, Président ! Tout cela sur l’air de « est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ? Non. Ça ne me fait pas plaisir, j’aurais préféré ne pas la faire », mouvement d’épaules sarkozien à l’appui. Limite, Emmanuel Macron serait dans la rue ce jeudi pour manifester contre lui-même, n’était le « deuxième cap » qu’il a fixé lui-même : « l’ordre républicain ».

La foule, quelle qu’elle soit, n’a pas de légitimité face au peuple qui s’exprime souverain à travers ses élus. Emmanuel Macron, le 21 mars 2023

À part à lui-même, le président de la République entendait évidemment ainsi s’adresser au public cible de son intervention simultanée dans les deux journaux de 13 heures de TF1 et France 2. Selon une oreille de La Dépêche du Midi qui l’a entendu de l’Élysée, Emmanuel Macron a « fait le choix des territoires. En province, le retour au domicile pour la pause méridienne est une tradition, tout comme est une habitude le déjeuner devant le journal télévisé ». Précisons, nous permettons-nous d’ajouter afin de parfaire votre éducation quant aux territoires, que ledit déjeuner consiste souvent en une soupe au gras de porc et au pain rassis préalablement trempé dans un alcool de pomme que l’on déguste à même l’assiette en faisant de ragoûtants bruits de bouche. C’est comme ça dans les territoires vus de l’Élysée…

Emmanuel Macron à l’Élysée lors de son interview, le 22 mars 2023 — Photo Simon Lambert/Les Jours.

Les territoires, d’accord, mais si Emmanuel Macron s’adresse aux Français pour la première fois depuis six mois, dans un contexte social particulièrement enflammé par le passage de la réforme des retraites via le 49.3, et ce dans les JT de 13 heures, c’est surtout pour parler à leur public âgé (plus de 60 ans en moyenne).