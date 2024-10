Ordurier, raciste, antisémite : voici le collaborateur de la députée RN Laure Lavalette

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

Quel est le point commun entre Jean-Luc Mélenchon, la duchesse de Sussex Meghan Markle, l’ancien Premier ministre Édouard Philippe, le journaliste Jean-Michel Aphatie, le fils d’Anne Hidalgo, l’humoriste Guillaume Meurice ou encore le footballeur Marcus Thuram ? Sur X (ex-Twitter), tous et toutes ont été traité·es de « pute », de « fils de pute » ou d’« enculé » par Nicolas Koutseff, collaborateur parlementaire depuis 2023 de la députée Rassemblement national (RN) du Var Laure Lavalette. Cette dernière, réélue en juin dernier, est un poids lourd du parti d’extrême droite et l’un de ses visages les plus médiatiques : conseillère régionale, porte-parole de Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle en 2022, membre du bureau national du RN et désormais porte-parole du groupe à l’Assemblée nationale.

Après avoir identifié trois collaborateurs parlementaires RN aux positions plus que sulfureuses (lire l’épisode 1, « À l’Assemblée, les nouvelles brebis galeuses du RN »), Les Jours vous présente Nicolas Koutseff, élu toulonnais et militant lepéniste de longue date. Cet ancien commerçant de 43 ans est un des très proches de Laure Lavalette. Ils se connaissent depuis 2013, se sont présentés en binôme sous l’étiquette RN aux élections départementales de 2021 et ont siégé côte à côte au conseil municipal de Toulon.