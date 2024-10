En Seine-et-Marne, le RN a la respectabilité dans le viseur

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

Lorsqu’on lui tend un fusil d’époque, Julien Limongi, député Rassemblement national (RN), se prête volontiers à l’exercice de la photo-souvenir avec la cohorte de comédiens qui l’entourent. Tous arborent fièrement leurs déguisements impériaux à l’occasion de la reconstitution d’un bivouac napoléonien, un samedi après-midi de septembre à Nangis, en Seine-et-Marne. Le collaborateur parlementaire de l’élu se penche doucement vers notre photographe pour lui souffler dans un sourire : « Vous avez vu, nous, on ne vise pas les journalistes. » Référence à Éric Zemmour qui, lui, l’avait fait lors de la campagne présidentielle de 2022.