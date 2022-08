Twitter, réseau et ressentiments

Difficile aujourd’hui d’imaginer une vie médiatique sans Twitter. Le réseau social est devenu un outil quotidien pour les journalistes afin de repérer et trier les sujets d’actualité, les activistes s’en servent pour lancer des campagnes d’opinion et les politiques n’imaginent pas mener une campagne électorale sans. S’il n’y avait pas eu Twitter, le Printemps arabe ne se serait peut-être pas développé aussi facilement, il n’y aurait pas eu de mouvement MeToo (né d’un hashtag) et Donald Trump n’aurait sûrement pas été élu président des États-Unis, lui qui a construit sa légitimité par son utilisation frénétique du réseau social. Twitter, ce n’est pas, comme son slogan le proclame, « tout ce qui se passe aujourd’hui dans le monde », mais on s’en approche beaucoup. Alors que le réseau social a manqué de se faire racheter par Elon Musk – le milliardaire propriétaire de Tesla a déposé une offre en avril, avant de la retirer, ce qui entraîne une bataille judiciaire inachevée à ce jour – , Les Jours vous racontent l’histoire de ce réseau social devenu une caisse de résonance majeure de la bataille qui se joue partout entre progressisme et conservatisme. Une guerre culturelle qui, là aussi, est loin d’avoir choisi son vainqueur.

Rapidement, la phrase d’accueil de Twitter devient « Qu’est-ce qui se passe ? » Un appel à parler non plus de soi, mais de son proche environnement

À l’opposé de Facebook, dont les débuts ont été racontés en 2010 dans le film The Social Network de David Fincher, la naissance de Twitter reste peu connue en France. Elle a fait l’objet, en 2013, d’