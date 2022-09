Elon Musk passe Twitter au révélateur

Le 17 janvier 2020, Twitter réunit à Houston, au Texas, 4 000 de ses employés pour sa convention biannuelle baptisée « #OneTeam ». Sur scène, le PDG Jack Dorsey annonce un invité surprise censé pimenter l’événement. Apparaît alors sur un écran géant… Elon Musk, en direct depuis son bureau chez Tesla, l’entreprise de voitures électriques haut de gamme qu’il dirige depuis 2008. La salle applaudit à tout rompre, ravie de découvrir cette figure iconique et provocatrice de la tech, gros utilisateur du réseau social avec ses 80 millions de followers – il en a plus de 105 aujourd’hui. « Hello Elon, que ferais-tu de mieux que nous si tu devais diriger Twitter ? », demande Jack Dorsey. Avant d’ajouter : « Au fait, tu veux diriger Twitter ? » Certains salariés s’esclaffent. Réponse d’Elon Musk : « Je pense qu’il serait utile de faire la différence entre les vrais et les faux utilisateurs. Est-ce que c’est une vraie personne ou un bot ou une armée de trolls ou quelque chose du genre ? »

Rétrospectivement, la scène fait sourire. Car un peu plus de deux ans plus tard, en avril 2022, le directeur général de Tesla a déposé une offre de 44 milliards de dollars (43,6 milliards d’euros) pour acquérir l’entreprise, que le conseil d’administration de Twitter a acceptée. Mais, dès le 13 mai, il a suspendu l’opération, au motif que le chiffre de 5 % de faux comptes avancé par l’entreprise était erroné. Le 8 juillet, le milliardaire d’origine sud-africaine a carrément retiré son offre. Ses avocats ont expliqué dans une lettre qu’il « avait demandé pendant deux mois les données et les informations nécessaires pour mener une évaluation indépendante de la prévalence des faux comptes et des spams », mais que Twitter avait « échoué ou refusé de fournir ces informations ». Une volte-face qui a conduit le réseau social à attaquer Elon Musk afin de lui faire payer un milliard de dollars (990 millions d’euros) d’indemnités de rupture. Un procès devrait se tenir en octobre prochain.

Les salariés ont eu peur qu’avec Elon Musk, Twitter redevienne plus ouvert aux comptes complotistes, notamment ceux des ultraconservateurs