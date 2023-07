Avec X, Elon Musk se fait un film

La semaine dernière, sans y penser, vous postiez des tweets ou vous tweetiez ? Désormais, fini l’insouciance. À chaque fois que vous voudrez écrire sur le réseau social auparavant identifié par un oiseau bleu, vous vous demanderez : suis-je en train de faire un X ? Est-ce que je suis en train de Xer ? Mais qu’est-ce que c’est que ce X ! Car oui, ça y est, Elon Musk a mis ses menaces à exécution. Lors de l’arrivée de la PDG Linda Yaccarino, le 12 mai dernier (lire l’épisode 8, « Twitter : les cinq travaux de Linda Yaccarino »), il avait écrit : « Au plaisir de travailler avec Linda pour transformer cette plateforme en X, l’application universelle. » Ce lundi, vers 11 h 30 heure française, Twitter a perdu son logo traditionnel (en vigueur depuis 2012) et, à la place de l’oiseau bleu, est apparu en haut de la page d’accueil du site un X blanc sur fond noir avec une barre plus grosse que l’autre. X étant la lettre préférée du milliardaire américain, comme on vous l’a déjà raconté (lire l’épisode 5, « Elon Musk et Twitter, le rachat et la souris ») et qui devrait, à terme, devenir le nom de l’« application à tout faire » qui fait rêver Elon Musk : une sorte de WeChat, l’appli chinoise, mais à l’américaine pour résumer. Sauf que celle-ci est encore loin d’être prête et que ce changement de logo crée surtout de la confusion – avec , au hasard, les sites pornographiques. Mais Musk s’en fiche : depuis que le propriétaire de Tesla est aussi devenu celui du réseau social en novembre 2022, il n’en fait qu’à sa tête.

Rien que la manière dont le logo a été créé vaut le détour. Tout s’est passé en quelques heures, sur la plateforme elle-même. Ce dimanche, Elon Musk a ainsi écrit : « Et bientôt, nous devrons dire adieu à la marque Twitter et, graduellement, à tous les oiseaux. » Puis, quelques minutes plus tard : « Si un logo X suffisamment bon est posté ce soir, on le rendra public dans le monde entier demain. » Ajoutant : « Si X doit être proche d’un style quelconque, cela devrait, bien entendu, être l’Art déco. » En réponse, s’en est suivie une longue liste de projets de la part d’internautes, dont celui proposé par Sawyer Merritt sur un design d’Alex Tourville, un entrepreneur et un ingénieur (ce dernier ayant des tendances complotistes, comme certains l’ont remarqué) qui animaient le podcast X Pod… consacré à Elon Musk. Ces deux fans ont simplement remanié à la marge le logo dudit podcast.