Le meurtre du boulanger et les preuves des balles

Rendez-vous le mercredi 20 octobre à 19 heures au bar Le 61 , 3 rue de l’Oise dans le XIXe arrondissement de Paris, pour une rencontre avec Catherine Mallaval et Mathieu Nocent, autrice et auteur de la série « La science du crime », ainsi que le colonel Christian Fillon, ancien chef de la gendarmerie scientifique.

«Avenue du pétard ». Sitôt franchie la porte sécurisée du département balistique de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), la petite plaque bleue et verte affichée sur un grand mur blanc, reproduisant celles des rues de Paris, met le visiteur dans l’ambiance. Ça sent la poudre, pas le chichon. Ici, sept balisticiens apportent aux enquêtes criminelles leurs expertises sur les armes à feu. Et cherchent en premier lieu à répondre à trois questions : combien de coups ont été tirés ? Quelles armes ont été utilisées ? Où se situaient le tireur et la victime ?



« Nous arrivons sur les scènes de crime très rapidement après les faits, et effectuons sur place tous les relevés nécessaires à notre analyse », explique, dans la petite salle de pause du département, une tasse de café « Wanted » à la main dont l’anse a la forme d’une crosse de pistolet, le chef d’escadron Cédric Sautier, responsable du département. Les experts figent la scène de crime à l’aide de scanners 3D, observent et dénombrent les impacts de balle, notent la position du ou des corps, traquent les projectiles ou ce qu’il en reste.