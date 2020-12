La « profileuse », les amants et le meurtre sanglant

Un homme infidèle qui tue sa femme plutôt que de la quitter. Une maîtresse sous emprise. Un meurtre prémédité, déguisé en un cambriolage qui aurait mal tourné. L’appel au secours du mari, manipulateur en diable, une heure et demie après être passé à l’acte. Un triangle amoureux mortifère dont l’histoire, quand toutes les pièces du puzzle sont rassemblées, semble d’une banalité confondante. Et pourtant… Il aura fallu l’appui du département des sciences du comportement du Service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale (SCRCGN) pour transformer les intuitions des enquêteurs en informations objectives et documentées. Pour qu’enfin Sylvain Dromard, 57 ans, patron d’une entreprise de menuiserie à Saint-Martin-d’Ablois (Marne), soit condamné pour le meurtre de sa femme Laurence, coiffeuse dans le village, à trente ans de prison. Et Murielle Bonin, sa maîtresse, une secrétaire de direction de 52 ans, acquittée lors de leur procès en appel, en septembre 2017, devant la cour d’assises de l’Aube.

Pour reconstituer ce qu’il s’est passé, le commandant Brunel-Dupin analyse le rapport d’autopsie, les photos et les auditions des protagonistes

Août 2010. Le commandant Marie-Laure Brunel-Dupin, « profileuse » (analyste comportementale en français) et cheffe du département qu’elle a créé en 2001, reçoit un appel du major Turk, de la section de recherche de Reims, qui lui demande de l’aide. Le 15 juillet, une femme a été sauvagement assassinée d’une dizaine de coups portés à son visage à l’aide d’un objet contondant qui s’avèrera être une batte de base-ball, à son domicile.