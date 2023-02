« La route bougeait comme des vagues »

Turquie, envoyée spéciale

D’un coup, le sol tremble, de haut en bas, le bâtiment se met à remuer, un vrombissement se fait entendre, de plus en plus fort, et puis les cris, l’électricité qui s’éteint. La cinquantaine de clients du restaurant se rue vers la sortie, plusieurs personnes trébuchent. La panique. Le restaurant subira des dégâts importants, mais rien ne s’est effondré, hormis les baies vitrées, tombées sur les sièges où l’on dînait quelques instants plus tôt avec Nami, un volontaire turc d’origine italienne au français fleuri, ainsi que mes deux compagnons de voyage journalistes. C’était le 20 février dernier, au sud de la Turquie, à Antakya, l’ancienne Antioche, dans la région du Hatay, bordée à l’est par la Syrie, et à l’ouest par la mer Méditerranée. « Vous avez compris, maintenant, ce que l’on a ressenti le 6 février dernier ? », me demande une cliente. Je pensais que oui, à peu près… Mais non, le séisme du 6 février aux alentours de 4 heures du matin était plus de dix fois plus puissant que celui que nous avons vécu. Il a tout détruit. Onze villes ont été quasiment rayées de la carte en Turquie. Plus de 50 000 personnes sont mortes et, parmi elles, des milliers de Syriens qui ont fui la guerre pour recommencer leur vie ici, à quelques kilomètres de leur pays.

7,8 sur l’échelle de Richter le 6 février contre 6,4 le 20 février. Sur place, à Antakya, il ne reste rien. La plupart des immeubles sont déjà détruits ou abîmés. À la suite du second séisme, ceux qui, étrangement, tenaient encore debout sont tombés ou se sont penchés un peu plus, menaçant de s’effondrer à leur tour. Les pelleteuses ramassent les débris, un travail colossal. Antakya se situe à une quarantaine de kilomètres de la Syrie. Des millions de Syriens sont passés par là. Les plus chanceux ont pu continuer leur route, les autres se sont installés dans la région, environ 430 000 personnes dans le Hatay.

En Turquie, la population syrienne est marginalisée, elle habitait en majorité des immeubles vétustes

Dans le vieux Antakya, Mohammed, la quarantaine, a rempli son camion de fèves, d’herbes et d’autres produits. Il s’en va. Ce Syrien a de la famille à Istanbul, alors il s’apprête à faire plus de vingt heures de route. « Ici, c’était mon restaurant », dit-il en désignant une montagne de gravats. « J’ai acheté, j’ai investi environ 20 000 dollars dedans, je vendais des épices et des plats syriens. Dans ce camion, je dois avoir environ 2 000 dollars de marchandises. Que peut-on faire ? On part dix jours, un mois, mais il va falloir qu’on revienne. » Mohammed s’en va pour ses enfants, il en a trois.