Au sommet de l’État, l’opinion aux commandes

Les réquisitions tombent une à une. Au procès des sondages de l’Élysée, en ce mardi 9 novembre, la plupart des prévenus regardent leurs chaussures. Sur le banc des accusés, Patrick Buisson, ancien conseiller occulte de Nicolas Sarkozy, est celui qui prend le plus cher : deux ans de prison dont une année ferme et 100 000 euros d’amende sont réclamés par le parquet, notamment pour « recel de favoritisme » et « détournement de fonds publics ». Au cours du quinquennat de l’ex-chef de l’État, l’Élysée a réglé 2,7 millions d’euros, facturés pour la livraison et l’analyse d’études d’opinion à ses sociétés Publifact et Publi-Opinion. Patrick Buisson a lui-même fixé le tarif de ces prestations, auprès d’un certain Claude Guéant, alors secrétaire général de l’Élysée, qui lui a « ouvert la cassette » du Château, selon les termes du procureur du Parquet national financier (PNF), Quentin Dandoy. Contre l’ex-plus proche collaborateur de Nicolas Sarkozy, aujourd’hui âgé de 76 ans, le ministère public requiert un an de prison dont six mois avec sursis et 10 000 euros d’amende – ces réquisitions ont été revues à la hausse début décembre, et portées à un an de prison ferme, eu égard à la lenteur avec laquelle Claude Guéant s’acquitte du paiement d’une amende infligée dans autre affaire, celle des primes en liquide du ministère de l’Intérieur.



Avant ces réquisitions, pendant près d’un mois, le procès a tourné autour de la commande publique de sondages.