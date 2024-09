Comment Marine Le Pen déroule sa pelote de RN

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

Comme le chante (faux) Didier Super : « Tout le monde sait qu’on gagne les élections comme on vend des yaourts/ Simplement en passant à la télé tous les jours ». Dans le refrain, l’artiste absurdo-dingo tendance Gotlib lance une supplique provocante, ou une provocation suppliante, aux candidats et à leurs spin doctors : « Manipulez-nous mieux/ Manipulez-nous mieux/ Construisez vos piscines/ En fermant nos usines/Mais putain faites-nous rêver/ Faites-nous croire qu’vous nous aimez ». Le RN, lui, sait très bien faire croire à ses électeurs qu’il est l’ami qui leur veut du bien. C’est même la base de sa stratégie depuis des décennies : la « dédiabolisation » et la « normalisation » du parti d’extrême droite sert à ça, faire oublier les outrances des débuts, transformer les vieilles haines en honorables colères et, au final, se transformer en objet de désir électoral.