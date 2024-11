Les Écologistes encore verts pour la présidentielle

Eh oui, c’est un paywall.

C’est comme ça qu’aux Jours, on finance notre journalisme indépendant, sans pub et qui creuse, creuse, creuse. On n’a pas de milliardaire derrière nous, on ne compte que sur nos lecteurs et lectrices. Et là, on a une offre exceptionnelle pour vous.

-50% la 1ère année en vous abonnant avec Subscribe with Google S’abonner Voir nos offres d’abonnement en direct

Pourquoi soutenir Les Jours ?

Parce qu’on révèle des infos exclusives, comme ces élus RN antiféministes planqués à la délégation aux droits des femmes. On vous emmène en Alabama, dans les mobil-homes où croupissent les oublié·es de l’Amérique. On décortique la loi de finances, sans se laisser berner par le jargon politicien.



On raconte des histoires vraies sur la durée… Des récits immersifs et des enquêtes en profondeur, comme notre saga « L’empire » sur Vincent Bolloré. Ou encore sur les violences sexistes et sexuelles, les coulisses du pouvoir… On vous propose aussi des chroniques originales, du dessin de presse avec Loïc Sécheresse, des face-à-face musicaux inattendus.



On traque les fausses informations, dément les rumeurs et dénonce ceux qui les colportent, dévoile des pratiques illégales, on rapporte des faits utiles pour vous aider à comprendre le monde… Et tout ça, avec un peu d’humour.



Bref, on fait du journalisme, du vrai.