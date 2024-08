Le stand-up vit d’humour et d’eau fraîche

En résumé : Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

Le vent souffle sur le stand-up. En 2019, Shirley Souagnon, ex-pensionnaire de l’émission de Laurent Ruquier On ne demande qu’à en rire et du Jamel Comedy Club, ouvre en plein Barbès le second comedy club de Paris, le Barbès Comedy Club — devenu en 2022, la Scène Barbès. S’ensuit un déferlement. Fary, la nouvelle sensation élégante et intello du stand-up, lance le Madame Sarfati un mois plus tard. Puis vient le tour du très populaire Kev Adams, avec le Fridge Comedy Club, situé rue Montorgueil et inauguré le 16 mars 2020, à la veille du premier confinement…

Le futur du stand-up est suspendu dans le temps, jusqu’à la réouverture des salles de spectacles. Mais le public, qui a cliqué sur toute une flopée d’humoristes sur les réseaux sociaux pendant le confinement, semble vouloir rattraper le temps perdu. « Je crois que la pandémie a eu cet effet-là pour le développement du stand-up », observe Thomas Escaffre pour expliquer l’attrait que connaît le milieu depuis 2021. Le directeur et programmateur de la Scène Barbès reçoit dans les loges, au sous-sol du club. Une grande pièce où trônent un grand canapé en cuir et une grande table basse. Un écran accroché au mur permet aux humoristes d’observer la scène « à l’inspiration new-yorkaise ». Thomas Escaffre a l’accueil chaleureux, hérité de ses années passées en billetterie dans les théâtres de la capitale, avant de cocher la case production, programmation et direction.