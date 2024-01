Les années phreak

L’aridité initiale tourne au déluge. Après des mois de silence, la grande « phreakeuse » oubliée du tournant des années 1980 a accepté de me parler en octobre 2020 (lire l’épisode 2, « Quand Susy Thunder arrive en ville »). Susan Headley, alias « Susie Thunder », et moi discutons désormais une fois par semaine, trois heures d’affilée. Cela fait tellement longtemps que je n’ai pas entretenu de relation avec qui que ce soit par téléphone. Je n’ai plus l’habitude de me sentir à la fois si loin et si proche ! J’écoute attentivement, en gribouillant quelques notes. Elle prend son temps ; elle semble en avoir à revendre. Elle me raconte de longues histoires tortueuses en murmurant sotto voce. Elle me donne l’impression de n’avoir parlé de tout cela à personne depuis une éternité. Je renonce à lui poser des questions et je m’installe dans l’écoute, ma joue brûlant sous mon iPhone. Sans même m’en rendre compte, je commets la même erreur que tant d’autres avant moi : en décrochant mon téléphone, je suis entrée dans son domaine (lire l’épisode 1, « La reine des pirates du téléphone a disparu »).

L’homme qui se trouvait sous sa botte émettait des râles de bonheur. Travailler en tant que dominatrice au Leather Castle, un donjon BDSM (bondage, domination, soumission/sadisme, masochisme) dans la vallée de San Fernando à Los Angeles, valait mieux que le racolage, et l’argent coulait à flots. Sur place, Susan Headley se faisait appeler Jeanine ; guérie de l’alcoolisme depuis peu et heureuse d’être en vie, elle se trouvait du bon côté du fouet. Et c’était un bon business. Elle faisait payer plusieurs centaines de dollars la demi-heure à des hommes pour qu’ils lui lèchent les pieds. Largement de quoi s’offrir tout le matériel informatique dont elle avait envie.

Je débute dans le phreaking informatique et je ne m’y connais pas trop en systèmes et en accès. En revanche, ça fait un moment que je suis phone phreaker, et je m’y connais pas mal en téléphonie. […] Au fait, je suis une blonde de 1,88 m avec des yeux noisette, je pèse 70 kg et j’adore voyager. Le premier post de Susan Headley sur 8BBS, un forum de « phreakers »