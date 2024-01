Au fur et à mesure de nos échanges, Susan Headley, alias Susy Thunder, la grande hackeuse oubliée des années 1980, devient plus coulante. Elle me parle de ses complexes. Elle ne sait pas vraiment comment s’y prendre pour se lier aux autres, au niveau humain, basique, me dit-elle. C’est peut-être à mettre sur le compte de ses traumas d’enfance (lire l’épisode 1, « La reine des pirates du téléphone a disparu »), mais elle a le sentiment d’avoir passé le plus clair de sa vie dans un état de dissociation. Les gens ne l’aiment pas, c’est tout, m’explique-t-elle. Récemment, elle a trouvé un médicament qui lui permet d’un peu mieux comprendre qui elle est. « Maintenant, je vois qui je suis et quelles sont mes motivations, dit-elle. Disons que si on m’avait donné le choix, j’aurais préféré avoir une autre personnalité. »



Les autres phreakers qu’elle fréquentait étaient portés sur la destruction. Ils voulaient semer le chaos, planter le service d’annuaire en ligne de la ville en le mettant dans une boucle sans fin ou mettre la main sur toute la zone géographique rattachée à l’indicatif 213. Ça ne l’intéressait pas. Tout ce qu’elle voulait, au bout du compte, c’était un peu de contrôle. Elle voulait avoir la certitude que si quelqu’un venait l’emmerder, elle aurait moyen de riposter. Si un connard la doublait sur l’autoroute – ou pire –, elle pourrait trafiquer son dossier au Department of motor vehicles – ou pire. Elle n’avait même pas besoin de le faire : il lui suffisait de savoir qu’elle en avait la capacité. « Je ne vais pas continuer à me faire enquiquiner chaque fois que je sors de chez moi par ces gens qui se disent : “T’es rien qu’une minable, je te massacre quand je veux”, dit-elle. Vous savez quoi ? Ils ne vont pas tarder à découvrir que sous le masque se cache un dragon. »

Susan affirme avoir assisté au piratage d’US Leasing par Lewis. Elle conserve les notes manuscrites de celui-ci et en enverra une copie au FBI

Un soir du mois de décembre de l’année précédente, avant que Susan et Lewis Depayne, son ex-associé et ex tout court (enfin, pas selon lui), n’entrent en guerre (lire l’épisode 3, « Les années phreak »), il l’a rejointe dans son petit repaire de hackeuse. Ils ont passé plusieurs heures derrière le terminal pour se connecter à un système distant. Pour deux phreakers de leur trempe, c’était un rencard tout ce qu’il y a de plus classique, mais Lewis était plus remonté que d’ordinaire. Il était complètement dans sa bulle – il était plongé dans les tréfonds d’un système et c’est tout juste si on ne l’entendait pas piailler derrière son écran.

D’après Susan, Lewis était en train d’accéder à une base de données appartenant à US Leasing, une société de San Francisco qui louait des appareils électroniques et des ordinateurs.