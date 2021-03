Le SUV, ce gros fils de pub

Depuis 17 heures jeudi, le dépôt des amendements au projet de loi « climat et résilience » (c’est son petit nom en vrai, pas celui du prochain film des Avengers, mais on vous en reparle très vite sur Les Jours…) est clos. Va-t-on y trouver de quoi réorienter ce paquet législatif que tous les acteurs de la lutte contre la catastrophe climatique déjà bien enclenchée considèrent comme bien timide ? Après un démontage en règle (lire l’épisode 16, « SUV : plus c’est gros, plus ça passe… ») des 150 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, dont une dizaine à peine ont été reprises sans filtres malgré la promesse du Président lui-même, le doute est légitime. Après des débats en commission où les députés de la majorité ont éjecté d’innombrables propositions sur l’encadrement des voitures les plus polluantes ou le soutien aux déplacements en vélo, par exemple, ce doute devient inquiétude.

C’est pour secouer ce cocotier que le WWF, ONG de défense de l’environnement, a tiré une grosse cartouche médiatique cette semaine sous la forme d’une étude sur la place des SUV, ces grosses voitures trop encombrantes et trop polluantes que cette enquête des Jours étudie depuis deux ans, dans la publicité (lire l’épisode 6, « SUV : dernières pubs avant la fin du monde »).