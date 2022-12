« Très chers nouveaux voisins du 657 Boulevard… »

En cette toute fin de journée de juin 2014, Derek Broaddus vient de passer sa soirée à faire de la peinture dans sa nouvelle demeure de Westfield, dans le New Jersey, quand il décide de sortir pour vérifier sa boîte aux lettres. Derek et sa femme Maria ont finalisé l’achat de la maison de six chambres du 657 Boulevard trois jours plus tôt et font quelques travaux de rénovation avant d’emménager. Il n’y a donc pas grand-chose au courrier, à part quelques factures et une enveloppe blanche. Une main malhabile y a écrit en lettres épaisses « Au Nouveau Propriétaire » et le courrier tapé à l’ordinateur qu’elle contient commence chaleureusement :



« Très cher nouveau voisin du 657 Boulevard,

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. »

Pour les Broaddus, acheter la maison du 657 Boulevard est un rêve devenu réalité. Maria a grandi à Westfield, et la bâtisse se trouve à quelques rues de celle de son enfance. Derek a, lui, été élevé dans un milieu ouvrier du Maine, dans le nord-est du pays, avant de gravir les échelons d’une compagnie d’assurance de Manhattan jusqu’à en devenir un des cadres dirigeants avec un salaire suffisamment élevé pour s’offrir une maison à 1,35 million de dollars (1,28 million d’euros). Quand les Broaddus achètent le 657 Boulevard, Derek vient juste de fêter son 40e anniversaire, et leurs trois enfants sont déjà en train de se demander par laquelle des cheminées le Père Noël va bien pouvoir passer.

Savez-vous ce qui se cache entre les murs du 657 Boulevard ? Pourquoi êtes-vous ici ? Le première lettre du Watcher

Derek poursuit sa lecture de la lettre de son nouveau voisin et le ton change d’un coup. « Comment avez-vous atterri ici ? », demande l’auteur. « Est-ce la force intérieure du 657 Boulevard qui vous a fait venir ? » La missive continue ainsi :

« Le 657 Boulevard est au cœur de ma famille depuis des décennies maintenant et, à l’approche de son 110e anniversaire, j’ai été chargé de veiller sur la maison et d’attendre sa résurrection. Mon grand-père a surveillé la maison dans les années 1920 et mon père dans les années 1960. Mon heure est désormais venue. Connaissez-vous l’histoire de cette maison ? Savez-vous ce qui se cache entre les murs du 657 Boulevard ? Pourquoi êtes-vous ici ? Je le découvrirai. »

Entre l’achat de la maison par la famille Broaddus et la première lettre, il n’y a que trois jours — Illustration Rôjer pour Les Jours.

Apparemment, l’auteur a déjà commencé ses repérages. La lettre mentionne le minivan Honda des Broaddus, ainsi que les ouvriers qui rénovent la maison. « Je vois déjà qu’à cause de vous le 657 Boulevard est envahi d’ouvriers que vous avez chargés de détruire la maison telle qu’elle aurait dû rester », écrit l’auteur.