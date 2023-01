La traque bâclée du Watcher

Pour peu qu’il ne vous touche pas de trop près, le mystère du Watcher est une énigme bien réelle fascinante à résoudre. Sur le site d’infos locales nj.com, un internaute propose d’utiliser un radar à pénétration de sol pour découvrir ce qui, d’après The Watcher (lire l’épisode 1, « “Très chers nouveaux voisins du 657 Boulevard…” », se cacherait entre les murs – la personne qui avait fait le diagnostic au moment de la vente avait dit au nouveau propriétaire Derek Broaddus que le seul problème de cette maison ancienne était son absence d’isolation. Sur Reddit, un groupe d’utilisateurs se passionne pour une image de Google Street View qui montre une voiture garée devant le 657 sur laquelle un internaute pense distinguer « un homme côté conducteur tenant un appareil photo ». D’autres, plus rationnels, y voient un simple « reflet pixellisé ». Parmi les hypothèses, on peut citer celle de la maîtresse éconduite, de l’agent immobilier déçu de ne pas avoir été choisi, du projet d’atelier d’écriture d’un lycéen du coin, d’une opération marketing choc pour la sortie d’un film d’horreur ou encore de « jeunes gothiques désœuvrés qui cherchent à s’amuser ». Certains pensent que les Broaddus sont des lâches de ne pas avoir emménagé – « Je ne laisserais JAMAIS ce malade m’empêcher d’emménager dans une maison. Ne jamais reculer devant un TERRORISTE » – , ce qui a le don de les irriter. « Aucun d’entre eux n’a lu les lettres ni vu ses enfants menacés par un inconnu, s’insurge Derek. Comment peuvent-ils savoir si cette personne est assez dingue pour écrire ces lettres ou si elle va passer à l’acte ? Et si un malheur arrivait ? »



Lorsque le maire de Westfield assure qu’aucune piste n’a été négligée, les voisins du 657 Boulevard tombent des nues : très peu ont été contactés par la police

À Westfield, les gens sont à cran. Laurie Clancy, qui enseigne le piano dans sa maison située à l’arrière du 657 Boulevard, me raconte qu’une de ses élèves venue pour un cours peu après la révélation de l’affaire a éclaté en sanglots : « Elle était terrifiée à l’idée de devoir passer par le boulevard. » Lors de la première réunion du conseil municipal de Westfield après que les lettres ont été rendues publiques, le maire Andy Skibitsky assure que The Watcher n’a pas donné signe de vie depuis un an et que même si la police n’a pas résolu l’affaire, « aucune piste » n’a été négligée. En apprenant ça, les voisins du 657 qui, pour la plupart, n’avaient pas été contactés par la police, tombent des nues. Et envoient une lettre ouverte au journal local :