Westfield se divise, The Watcher règne

Pendant qu’à Westfield certains remettent en cause l’existence des lettres menaçantes envoyées par The Watcher aux Broaddus, les accusant d’avoir eux-mêmes organisé une arnaque (lire l’épisode 5, « “Ça sent l’arnaque à plein nez” »), la famille, elle, se demande toujours ce qu’elle va bien pouvoir faire de la demeure du 657 Boulevard. Leur action en justice contre les anciens propriétaires est en cours (lire l’épisode 3, « À Westfield, le rêve des Broaddus s’écroule »), mais elle semble avoir peu de chances d’aboutir. Certains États américains exigent des vendeurs qu’ils communiquent aux acheteurs les événements qui se sont produits dans une maison, si elle a vu des meurtres ou s’ils la soupçonnent d’être hantée – ainsi , en 1991, dans une affaire d’habitation soi-disant remplie de fantômes, un tribunal de New York a jugé qu’effectivement « du point de vue de la loi, la maison est hantée » – mais ce n’est pas le cas dans le New Jersey. Derek envisage un temps de louer la maison au ministère des Anciens combattants ou pour en faire un centre d’accueil pour anciens détenus en réinsertion.



Au printemps 2016, Maria et Derek remettent en vente le 657. En réaction aux lettres du Watcher, nombre de personnes avaient dit qu’à leur place elles les auraient ignorées et n’auraient pas hésité à emménager (lire l’épisode 4, « La traque bâclée du Watcher »), ils espèrent donc que la maison suscitera plus d’intérêt que par le passé. Les Broaddus organisent une journée portes ouvertes qui attire beaucoup de monde, puis ils reprennent les inscrits un à un, passent des heures à faire des recherches sur chacun d’entre eux, comparent les écritures avec celle du Watcher. À chaque fois que des acheteurs potentiels se montrent intéressés au point de rencontrer l’avocat spécialiste de l’immobilier des Broaddus, celui-ci leur fait lire les lettres du corbeau et ils renoncent. « Un type arrogant de Staten Island avait dit : “Et puis merde, je vais avoir une maison à prix cassé”, se souvient Derek. Il a lu les lettres et nous n’avons plus jamais entendu parler de lui. »

Les Broaddus organisent une journée portes ouvertes qui attire beaucoup de monde — Illustration Rôjer pour Les Jours.

Voyant qu’ils sont dans l’impasse, l’avocat des Broaddus leur propose de vendre la maison à un promoteur, qui pourrait la démolir et diviser le terrain en deux lots. Ils pensent pouvoir en tirer un million de dollars (920 000 euros). Ce genre de subdivision est devenu courant à Westfield, au grand dam de beaucoup d’habitants, et le 657 est l’un des plus grands terrains du quartier.