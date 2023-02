The Watcher n’en a pas fini avec les Broaddus

Peu après que le service d’urbanisme de Westfield a refusé leur demande de diviser leur terrain afin de pouvoir enfin se débarrasser de cette maison empoisonnée par les lettres du corbeau, les Broaddus reçoivent de bonnes nouvelles. Une famille avec des enfants adultes et deux gros chiens accepte de louer le 657 Boulevard. Le locataire déclare au journal local que The Watcher ne l’inquiète pas, même si une clause lui permet de résilier son bail en cas de nouvelle lettre. Deux semaines plus tard, Derek se rend au 657 pour régler un problème d’écureuils qui ont élu domicile sur le toit. Le locataire lui tend une enveloppe qui vient d’arriver :

« Vents violents et froid glacial

Au vil et méchant Derek et à sa traînée de femme Maria… »

Cette lettre, deux ans et demi après la première, semble sortie de nulle part. Elle est datée du 13 février 2017, le jour où les Broaddus ont fait leur déposition dans le procès qu’ils intentent aux anciens propriétaires – les Woods avaient reçu une lettre du Watcher mais ne le leur avaient pas signalé. « Vous vous demandez qui est The Watcher ? Regardez derrière vous, idiots », dit la lettre. « Peut-être m’avez-vous déjà parlé, peut-être même suis-je l’un de ces voisins qui prétend ne pas connaître The Watcher. Ou peut-être savez-vous très bien qui je suis, mais vous avez trop peur pour l’avouer. Bien joué. » La lettre est écrite dans un style moins élégant et dégage plus de colère que les précédentes.

Je t’ai vu monter la garde depuis la maison plongée dans le noir, pour essayer de me trouver… Les télescopes et les jumelles sont de merveilleuses inventions. Extrait de la dernière lettre du Watcher

Son auteur semble avoir suivi l’histoire de près. Il a été témoin de l’emballement médiatique (lire l’épisode 3, « À Westfield, le rêve des Broaddus s’écroule ») : « Je suis passé devant les camions de télé quand ils ont envahi mon quartier et se sont moqués de moi. » Témoin aussi des tentatives de Derek pour traquer The Watcher : « Je t’ai vu monter la garde depuis la maison plongée dans le noir, pour essayer de me trouver… Les télescopes et les jumelles sont de merveilleuses inventions. » Et témoin encore du projet de démolition de la maison repoussé par le service d’urbanisme, sous la pression des habitants du quartier (lire l’épisode 6, « Westfield se divise, The Watcher règne ») : « Le 657 Boulevard a survécu à votre attaque et a tenu bon grâce à son armée qui l’a soutenu et a barricadé ses portes, dit le courrier. Mes soldats du Boulevard ont suivi mes consignes à la lettre. Ils ont rempli leur mission et sauvé l’âme du 657 Boulevard grâce à mes ordres. Vive The Watcher !!! »

Le courrier liste les différentes formes que pourrait prendre la vengeance du Watcher — Illustration Rôjer pour Les Jours.