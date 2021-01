Trump passe le lambeau à Biden

L’investiture de Joe Biden comme 46e président des États-Unis ce mercredi 20 janvier 2021 à partir de 18 heures, heure française, intervient dans un contexte historiquement inédit pour un nouveau chef de l’État. Pour la première fois depuis 152 ans et la transition entre Andrew Johnson et Ulysses S. Grant, Donald Trump refuse délibérément – Woodrow Wilson en avait été empêché en 1921 par sa santé défaillante – d’assister à la prestation de serment de son successeur. Cela n’est que le reflet du refus persistant d’une forte partie de l’opinion républicaine de reconnaître Joe Biden comme un Président légitimement élu. Les premiers jours de la présidence Biden devraient aussi être marqués par le second procès en destitution au Sénat du même Donald Trump, qui restera d’ores et déjà comme le seul Président de l’histoire du pays à être jugé deux fois par cette procédure et le premier à l’être après avoir quitté ses fonctions. Ce nouvel épisode est consécutif au vote accéléré, le 13 janvier par la Chambre à majorité démocrate, renforcée de quelques républicains, d’un chef d’accusation d’impeachment contre Donald Trump pour incitation à l’insurrection après l’invasion du Capitole le 6 janvier (lire l’épisode 36 de la saison 1, « Trump, la peine Capitole »). Et il promet donc un affrontement politique féroce, loin de la promesse fondatrice de Joe Biden d’une réconciliation des deux camps – certains sénateurs républicains lui opposent même cet argument pour réclamer l’ajournement du procès en destitution.