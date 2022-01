À Washington, enquête sur un Capitollé général

«Aujourd’hui, tout ce que nous avons vu au Sénat est un groupe de républicains couards. » Le 13 février 2021, au soir du second acquittement de Donald Trump pour un procès en impeachment – cette fois pour « incitation à l’insurrection » – , Nancy Pelosi, speaker démocrate de la Chambre depuis 2019, fulmine. Un mois à peine après que Richard Barnett, émeutier partisan de Trump, a été immortalisé en photo avec les pieds sur son bureau au Congrès, Nancy Pelosi voyait le Président échapper à la seule sanction prévue par la Constitution contre lui pour les actes criminels commis dans l’exercice de ses fonctions. Et c’est encore pleine de cette colère qu’elle annonce deux jours plus tard la nécessité pour le Congrès de créer au plus vite une grande commission d’enquête indépendante sur la journée du 6 Janvier (lire l’épisode 11, « Ohé, ohé, Capitole abandonné »). Il s’agit aussi de faire jouer contre Trump les mécanismes de contre-pouvoirs démocratiques renforcés lors du scandale du Watergate pour éviter toute impunité présidentielle.

C’est grâce à la commission d’enquête sénatoriale du Watergate que le système d’espionnage mis sur place par Nixon et le Secret Service a été révélé

Le scandale du Watergate a fixé en effet la complémentarité de l’action judiciaire et de la procédure parlementaire pour prendre en tenailles les abus de pouvoir d’une présidence. En février 1973, le Sénat crée une commission spéciale d’enquête pour faire la lumière sur les éventuelles responsabilités politiques de l’effraction au siège du parti démocrate le 17 juin 1972, après que la justice fédérale a