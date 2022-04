Ukraine : Biden entre deux feux

Deux mois déjà que l’offensive militaire russe a commencé en Ukraine et en dépit des certitudes d’avant-conflit, l’armée ukrainienne continue d’opposer aux forces de Vladimir Poutine une résistance acharnée. Et Joe Biden, président des États-Unis, ne cesse de célébrer cette résistance qu’il encourage et nourrit. Le 21 avril à la Maison-Blanche, annonçant une nouvelle tranche de 800 millions de dollars d’assistance militaire aux Ukrainiens, Joe Biden s’est dit « ébloui » de la résistance des militaires et des civils face à l’agression de Poutine. Avant de rappeler que cette résilience n’était possible que par l’aide apportée par les États-Unis. L’argument n’est pas sans fondement. Les chiffres cumulés depuis un mois sont vertigineux : la présidence Biden a livré au moins 4 milliards de dollars d’armement à l’Ukraine depuis l’investiture de janvier 2021, dont 3,3 milliards après le début de la guerre, le 24 février. À titre de comparaison, les États-Unis ont dépensé environ 3,8 milliards de dollars d’aide militaire en Afghanistan pour les deux années 2019-2020.

Livraisons d’armes, formation des soldats ukrainiens, partage du renseignement opérationnel : Joe Biden a intensifié l’aide militaire à l’Ukraine