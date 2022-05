La Cour suprême déclare la guerre aux femmes

Dans la nuit américaine du lundi 2 mai, le site d’information Politico a provoqué une déflagration médiatique considérable en publiant un projet d’arrêt de la Cour suprême signé du juge conservateur Samuel Alito. Ce document rejette la jurisprudence Roe/Casey établissant depuis 1973 un droit constitutionnel des femmes à l’avortement, qui est ainsi supprimé. Cet arrêt n’est encore qu’un projet, sans valeur définitive, mais Politico a établi qu’il a été rédigé après un premier vote interne des juges de la Cour suprême. Et comme tous les observateurs s’y attendent depuis l’audition des parties dans le cas « Dobbs v. Jackson Women’s Health » en décembre dernier, les cinq juges les plus conservateurs, dont les trois installés par Donald Trump lorsqu’il était président – Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett – , veulent bel et bien en finir avec la jurisprudence Roe, « manifestement erronée dès l’origine », selon les mots du juge Alito dans le document révélé par Politico.

La stupeur provoquée relève d’une double transgression politique et institutionnelle. C’est d’abord une première dans toute l’histoire des États-Unis qu’un projet d’arrêt de la Cour suprême fuite ainsi en intégralité dans la presse avant d’être officiellement rendu. Ironiquement, le jugement « Roe v. Wade » originel est le seul en 1973 à avoir connu des fuites majeures. Elles