Procès de Trump, la revanche du Capitole

Ce mardi ​ 9 février 2021 est déjà entré dans l’histoire des États-Unis. Pour la première fois en 232 ans, un président ayant achevé son mandat doit être jugé au Sénat dans le cadre d’un procès sur un acte d’impeachment voté par la Chambre des représentants. Ce procès, qui ne peut donc plus être en destitution, est le deuxième à être imposé par une Chambre à majorité démocrate à Donald Trump en à peine un an. Inédit là encore. Tous les précédents présidents jugés par le Sénat – Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1999 – l’avaient été en plein exercice et une seule fois, ce qui semblait à l’époque déjà un événement considérable. Mais lors de son premier procès, comme ses deux prédécesseurs, Donald Trump avait été acquitté par le Sénat. Et ce, massivement : en février 2020, aucun des deux chefs d’accusation votés par la Chambre (abus de pouvoir et obstruction au Congrès) n’avait été approuvé par plus de 48 sénateurs… quand il en faut 67 – la majorité des deux tiers – pour obtenir la condamnation.



Des supporters de Donald Trump lors de l’envahissement du Capitole, à Washington, le 6 janvier 2021 — Photo Miguel Juarez Lugo/Zuma Press/Réa.